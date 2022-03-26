«Калгари» обыграл «Аризону». У Задорова голевая передача

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризона Койотс». Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Авторами заброшенных шайб в составе «Калгари» стали Мэттью Ткачук, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Расмус Андерссон. Россиянин Никита Задоров отдал одну голевую передачу. У «Аризоны», проигравшей четвёртый матч подряд, забили Майкл Карконе и Владислав Колячонок.

В западной конференции «Калгари», набрав 86 очков, продолжает занимать второе место, «Аризона» с 44 баллами остаётся на последней строчке.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». А «Аризона» сыграет с «Виннипег Джетс».