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«Калгари» обыграл «Аризону». У Задорова голевая передача

«Калгари» обыграл «Аризону». У Задорова голевая передача
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Аризона Койотс». Встреча прошла в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Авторами заброшенных шайб в составе «Калгари» стали Мэттью Ткачук, Элиас Линдхольм, Джонни Годро и Расмус Андерссон. Россиянин Никита Задоров отдал одну голевую передачу. У «Аризоны», проигравшей четвёртый матч подряд, забили Майкл Карконе и Владислав Колячонок.

В западной конференции «Калгари», набрав 86 очков, продолжает занимать второе место, «Аризона» с 44 баллами остаётся на последней строчке.

В следующем матче «Калгари» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». А «Аризона» сыграет с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ткачук (Годро, Ханифин) – 20:33 (5x5)   2:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 23:35 (5x4)   3:0 Годро (Задоров) – 28:14 (5x5)   3:1 Карконе – 39:48 (5x5)   4:1 Андерссон – 45:21 (5x4)   4:2 Колячонок (Шмальц, Дайнин) – 58:07 (5x5)
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