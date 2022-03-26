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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 26 марта

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 26 марта
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

Александр Овечкин стал героем матча с «Баффало Сэйбрз», позволив «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу в серии буллитов.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Бекстрём, Уилсон) – 09:15 (5x5)   1:1 Скиннер (Томпсон) – 15:49 (5x5)   1:2 Дженсен (Орлов, Шири) – 24:06 (5x5)   2:2 Скиннер (Самуэльссон) – 30:23 (5x5)   3:2 Олофссон (Миттельштадт, Асплунд) – 32:55 (5x4)   3:3 Овечкин (Кузнецов) – 36:47 (5x5)   3:4 Овечкин – 65:00 (ПБ)

«Нью-Йорк Рейнджерс» крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз», Игорь Шестёркин вновь действовал надёжно.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лафренье (Хитил, Гудроу) – 02:07 (5x5)   2:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:58 (5x5)   3:0 Ватрано (Зибанеджад, Крайдер) – 04:16 (5x5)   4:0 Крайдер (Зибанеджад) – 26:37 (4x5)   4:1 Картер (Капанен, Хайнен) – 46:00 (5x4)   5:1 Копп (Панарин, Строум) – 57:47 (5x5)

«Виннипег Джетс» в овертайме сломил сопротивление «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Тонинато (Диллон, Сэнфорд) – 07:14 (5x5)   2:0 Коннор (Тонинато) – 12:30 (4x5)   2:1 Боквист (Нюквист, Рослович) – 13:01 (5x4)   2:2 Гонс (Бемстрём) – 23:22 (5x5)   3:2 Моррисси (Шайфли, Уилер) – 39:29 (5x4)   3:3 Бьёркстранд (Веренски, Ворачек) – 59:46 (6x4)   4:3 Элерс (Коннор) – 60:21 (3x3)

Первая шайба в НХЛ белоруса Владислава Колячонка не помогла «Аризоне Койотс» обыграть «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ткачук (Годро, Ханифин) – 20:33 (5x5)   2:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 23:35 (5x4)   3:0 Годро (Задоров) – 28:14 (5x5)   3:1 Карконе – 39:48 (5x5)   4:1 Андерссон – 45:21 (5x4)   4:2 Колячонок (Шмальц, Дайнин) – 58:07 (5x5)

Дубль защитника Кейла Макара позволил «Колорадо Эвеланш» обыграть «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кадри (Комфер, Джонсон) – 07:20 (5x5)   1:1 ван Римсдайк (Фараби, Аткинсон) – 13:02 (5x5)   2:1 Макар (Кадри) – 13:46 (5x4)   3:1 Комфер (Кадри, Мэнсон) – 16:17 (5x5)   4:1 Рантанен (Маккиннон, Джонсон) – 18:06 (5x5)   5:1 Макдермид (Кольяно, Хельм) – 32:19 (5x5)   5:2 Макьюэн (Йорк) – 39:28 (5x5)   5:3 Уиллман (Санхайм, Хейз) – 47:44 (5x5)   6:3 Макар (Рантанен) – 48:25 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (92 очка, 63 матча), «Каролина Харрикейнз» (91 очко, 64 матча), «Питтсбург Пингвинз» (88, 66), «Нью-Йорк Рейнджерс» (87, 65), «Торонто Мэйпл Лифс» (85, 63), «Бостон Брюинз» (85 64), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (84, 63), «Вашингтон Кэпиталз» (82, 66).

На Западе в заветной восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (97 очков, 65 матчей), «Калгари Флэймз» (86, 64), «Миннесота Уайлд» (80, 62), «Сент-Луис Блюз» (79, 63), «Лос-Анджелес Кингз» (79, 66), «Нэшвилл Предаторз» (78, 65), «Эдмонтон Ойлерз» (77, 65), «Даллас Старз» (74, 63).

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