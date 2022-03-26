Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 26 марта

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 26 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.
Александр Овечкин стал героем матча с «Баффало Сэйбрз», позволив «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу в серии буллитов.
«Нью-Йорк Рейнджерс» крупно обыграл «Питтсбург Пингвинз», Игорь Шестёркин вновь действовал надёжно.
«Виннипег Джетс» в овертайме сломил сопротивление «Коламбус Блю Джекетс».
Первая шайба в НХЛ белоруса Владислава Колячонка не помогла «Аризоне Койотс» обыграть «Калгари Флэймз».
Дубль защитника Кейла Макара позволил «Колорадо Эвеланш» обыграть «Филадельфию Флайерз».
В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (92 очка, 63 матча), «Каролина Харрикейнз» (91 очко, 64 матча), «Питтсбург Пингвинз» (88, 66), «Нью-Йорк Рейнджерс» (87, 65), «Торонто Мэйпл Лифс» (85, 63), «Бостон Брюинз» (85 64), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (84, 63), «Вашингтон Кэпиталз» (82, 66).
На Западе в заветной восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (97 очков, 65 матчей), «Калгари Флэймз» (86, 64), «Миннесота Уайлд» (80, 62), «Сент-Луис Блюз» (79, 63), «Лос-Анджелес Кингз» (79, 66), «Нэшвилл Предаторз» (78, 65), «Эдмонтон Ойлерз» (77, 65), «Даллас Старз» (74, 63).
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