«Иностранцы уехали, а молодёжь в окопах не сидит». Сафин — о шансах «Салавата» в плей-офф

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о ходе серии плей-офф КХЛ между уфимцами и «Трактором» (2-3).



«Серия интересная, я ещё в начале предрекал, что она не будет лёгкой ни для одной, ни для другой команды. Чередуются победы с поражениями. Понятно, что по глубине составу и опыту, плюс наличию иностранцев «Трактор» предпочтительнее, но игра доказывает, что не всегда хороший состав – залог победы. «Салават» играет хорошо, прилично, за исключением матча, когда проиграл 1:7. Повторюсь, Уфа играет достойно, меня радует игра молодых хоккеистов. Иностранцы уехали, а молодёжь в окопах не сидит. Выходит, бьётся, забивает голы. Это здорово.



Иностранцы? Мастерства у Уфы хватало, там играли мастеровитые и опытные легионеры, одни из лучших в лиге. С таким составом, конечно было бы проще. Отсутствие Седлака тоже может сказаться на «Тракторе». Тяжело сказать, будет ли семь матчей в серии. Помните, когда «Салават» выиграл 1:0 первый матч, то был невзрачный матч с обеих сторон. Порядок бьёт класс. Почему бы Уфе дома не сыграть очень строго, без лишних ошибок и удалений? У «Трактора», если они разбегутся, играют, всё идёт здорово. Но вспомните, когда «Салават» выиграл 3:1. Челябинск вообще ничего не сделал, завяз в обороне соперника», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.