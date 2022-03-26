Плющев: серия «Металлурга» с «Авангардом» как на качелях, семь матчей вполне возможны

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о ходе серии между «Авангардом» и «Металлургом» (2-2).



«Три отменённых гола «Авангарда» в прошлом матче? Если только психологическое недовольство будет у «Авангарда», отменено всё по уму. Голы, которые забивались, они были из «вне игры», а гол Прохоркина — там Кошечкин сработал щитком, шайбу просто протолкнули. Здесь, видимо, эмоции сработали, можно было дать две минуты игроку «Авангарда», раз арбитры отменили гол. Или засчитывать гол. Кошечкина задвинули вместе с шайбой, нападения на вратаря никто не отменял.



В целом серия «Металлурга» с «Авангардом» как на качелях. Команды много забивают, много пропускают. Соперники стоят друг друга. Нужно ли дать шанс Демченко вместо Грубеца? Не могу давать советов, вратарская линия — линия особая, должен решать тренер вратарей. Надо понимать и чувствовать вратаря. Раз Хартли и его помощники доверяют Грубецу, значит, они знают, что делают. Значит, тот или иной вратарь сильнее. Вполне возможно, что эта серия уйдёт в семь матчей», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.