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The Athletic: «Рейнджерс» нельзя упустить этот Шестёркин-сезон. Игорь может украсть серии

The Athletic: «Рейнджерс» нельзя упустить этот Шестёркин-сезон. Игорь может украсть серии
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Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ после дедлайна. «Нью-Йорк Рейнджерс» занял девятое место.

«Шон: У Игоря Шестёркина процент отражённых бросков 87,8 в последних пяти матчах, не считая встречи с «Питтсбургом». Считаю ли я, что это делает его старания менее впечатляющими? Нет. Считаю ли я, что это предвещает какой-то коллапс в будущем или что это помешает ему убежать с «Везиной», а затем где-нибудь спрятаться с ним? Конечно, нет.

Однако я хочу сказать, что Шестёркин — всего лишь один парень и «Рейнджерс» поступили разумно, заполучив ещё несколько качественных игроков в дедлайн. Шестёркин способен украсть каждую серию, в которой он участвует, и «Рейнджерс» оказались на этом высоком месте из-за него. Нет ничего плохого в том, что это правда, точно так же, как нет ничего плохого в том, чтобы не воспринимать это как статус-кво.

Дом: Мне очень понравилось, что «рейнджеры» пополнили эту команду, в которой было слишком много дыр. Они не могут упустить этот Шестёркин-сезон. Я всё ещё думаю, что они находятся в самом низу иерархии в битве на Востоке, но они выглядят гораздо более грозными с Эндрю Коппом, Тайлером Моттом, Фрэнком Ватрано и Джастином Брауном», — приводит слова специалистов The Athletic.

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