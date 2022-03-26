Хартли: «Авангард» припёрли к стенке. Но немногие предрекали нам шестой матч в серии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги пятого матча серии плей-офф с «Металлургом».
«Хорошая, равная игра, до пятиминутного удаления счёт был 1:2, мы были в игре, инициатива переходила от одной команды к другой. Мы хорошо действовали, сегодня был настоящий матч плей-офф, в отличие от первых четырёх игр. Обидное поражение, но серия переезжает в Балашиху, надеемся вернуться сюда на седьмую игру.
Найт плохо сыграл на вбрасываниях? Противник также хорош на вбрасываниях. А то, что Цегларик не попадал по воротам, то не думаю, что здесь сказывается усталость. Тут либо забиваешь, либо не забиваешь.
Голы крайне важны в плей-офф, но здесь надо похвалить соперника. «Металлург» здорово играет, это топ-команда в нашей конференции, нелегко им противостоять. Они здорово катаются, очень сложно забивать голы в их ворота.
Мы дошли до шестого матча, немногие видели нас в шестом матче. Сейчас нас припёрли к стенке, нам нужно правильно отреагировать. Эту команду мы строили четыре года, культивировали гордость и характер, сейчас будет возможность показать это в деле», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 марта 2022
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