«Спартак» обыгрывает СКА в пятом матче после первого периода

В эти минуты в Ледовом дворце в Петербурге проходит пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После первого периода красно-белые ведут в счёте – 1:0.
Единственный гол забил Дмитрий Кугрышев на восьмой минуте. Ему ассистировал Дмитрий Вишневский.
Составы команд:
СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
Пыленков, Цицюра — Грошев — Бардаков — Кетов.
«Спартак»:
Данск (Красиков);
Хед — Брынцев, Широков — Лехтеря — Петтерссон;
Вишневский — Ручкин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;
Ержабек — Евенко, Кугрышев — Галузин — Цыплаков;
Савиков — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Талалуев.
Напомним, после четырёх игр армейцы ведут в серии – 3-1.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 26 марта 2022
-
19:00
-
18:23
-
18:15
-
18:12
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:52
-
17:45
-
17:28
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:29
-
16:15
-
15:50
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46