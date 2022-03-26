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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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17:15 Мск
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«Спартак» обыгрывает СКА в пятом матче после первого периода

«Спартак» обыгрывает СКА в пятом матче после первого периода
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В эти минуты в Ледовом дворце в Петербурге проходит пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После первого периода красно-белые ведут в счёте – 1:0.

Единственный гол забил Дмитрий Кугрышев на восьмой минуте. Ему ассистировал Дмитрий Вишневский.

Составы команд:

СКА:
Юханссон (Самонов);
Ожиганов — Фантенберг, Кузьменко — Комаров — Бурдасов;
Лехтонен — Робинсон, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Фальковский — Солянников, Галимов — Хуснутдинов — Волков;
Пыленков, Цицюра — Грошев — Бардаков — Кетов.

«Спартак»:
Данск (Красиков);
Хед — Брынцев, Широков — Лехтеря — Петтерссон;
Вишневский — Ручкин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;
Ержабек — Евенко, Кугрышев — Галузин — Цыплаков;
Савиков — Пономарёв, Солодухин — Шипов — Талалуев.

Напомним, после четырёх игр армейцы ведут в серии – 3-1.

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