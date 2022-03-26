Миронов: серия с «Йокеритом» нам бы помогла, но ребята подготовились и сыграли достойно

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги серии с петербургским СКА после поражения в пятом матче.



«Хорошая тяжёлая серия. Сегодня она закончилась для нас. Хочу сказать одно – мы не проиграли ни в характере, ни в спортивной злости. Проиграли только в хладнокровности и завершении моментов. Это приходит с опытом, у нас много молодых игроков. Могу сказать команде спасибо, они бились до последней секунды. Могу только гордиться командой.

Для меня это огромнейший опыт, первый плей-офф в карьере. Много хорошего почерпнул из этой серии, пригодится в будущем. Где-то не достучался до ребят, но мы были семьёй. Старались, бились, но проиграли серию.

Серия с «Йокеритом» нам бы помогла. Тренировки – это одно, но плей-офф – другое. Хотелось бы сыграть хотя бы товарищеские матчи. Но ребята подготовились и сыграли в этой серии достойно», – передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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