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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 26 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 26 марта
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Сегодня, 26 марта, состоялись два матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард», на Западе проходила встреча СКА – «Спартак».

В первом матче дня «Металлург» одержал победу, дома переиграв «Авангард» со счётом 5:2. Голами в составе хозяев отметились Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелёв. У гостей голы на счету Алексея Береглазова и Тимофея Давыдова.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
26 марта 2022, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
0:1 Кугрышев (Вишневский) – 07:54 (5x5)   1:1 Лехтонен (Гусев, Бурдасов) – 25:22 (5x4)   2:1 Гусев (Фантенберг, Воробьёв) – 43:42 (5x5)

Во второй встрече дня СКА одержал волевую победу. На гол Дмитрия Кугрышева армейцы ответили шайбами Леонида Комарова и Никиты Гусева.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
26 марта 2022, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Чибисов (Земчёнок, Яковлев) – 03:02 (5x5)   1:1 Береглазов (Жарков) – 18:33 (5x5)   2:1 Майе (Дронов, Голдобин) – 36:46 (5x4)   3:1 Карри (Чибисов) – 48:42 (5x4)   4:1 Лайпсик – 49:48 (бул)   5:1 Коростелёв (Чибисов) – 58:11 (en)   5:2 Давыдов (Каблуков) – 59:42 (4x5)

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 4-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 3-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 3-2.

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