Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 26 марта

Сегодня, 26 марта, состоялись два матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард», на Западе проходила встреча СКА – «Спартак».
В первом матче дня «Металлург» одержал победу, дома переиграв «Авангард» со счётом 5:2. Голами в составе хозяев отметились Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелёв. У гостей голы на счету Алексея Береглазова и Тимофея Давыдова.
Во второй встрече дня СКА одержал волевую победу. На гол Дмитрия Кугрышева армейцы ответили шайбами Леонида Комарова и Никиты Гусева.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 4-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 3-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 3-2.
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