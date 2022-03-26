Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 26 марта

Сегодня, 26 марта, состоялись два матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции встречались магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард», на Западе проходила встреча СКА – «Спартак».



В первом матче дня «Металлург» одержал победу, дома переиграв «Авангард» со счётом 5:2. Голами в составе хозяев отметились Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелёв. У гостей голы на счету Алексея Береглазова и Тимофея Давыдова.

Во второй встрече дня СКА одержал волевую победу. На гол Дмитрия Кугрышева армейцы ответили шайбами Леонида Комарова и Никиты Гусева.

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 4-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 3-2;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 3-2.



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