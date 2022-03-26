Г. Орлов оценил работу Ротенберга в СКА после выхода команды в полуфинал Кубка Гагарина

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Ротенберг готов быть тренером. Посмотрим, как сложится дальше, но пока команда всё правильно делает. Там ещё молодёжь хорошо играет. Кажется, забросили 199 шайб. Для дебюта Ротенберг выглядит совсем неплохо.



Главное, что есть подспорье и система — как раз этим Роман Ротенберг и отличился за последние годы. Была создана система в команде, где есть молодые и взрослые опытные хоккеисты. Конечно, меня поражает, что такой хоккеист, как Кузьменко, не нужен сборной. Это поразительно», – сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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