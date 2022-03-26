Геннадий Орлов ответил на вопрос, верит ли в победу СКА над ЦСКА в полуфинале КГ

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от серии плей-офф между петербургским СКА и московским ЦСКА.
«Верю ли в победу над ЦСКА? Верить можно и нужно. В серии ЦСКА — СКА шансы равны — 50 на 50. Сейчас у москвичей есть даже опытнее игроки. В финале Западной конференции две армейские команды, поэтому нас ждёт настоящее дерби. И СКА, и ЦСКА — это традиции. Кто будет лучше, зависит от любой детали и случая. Я живу в Санкт-Петербурге, поэтому хотелось бы, что выиграл СКА», – сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, петербуржцы начнут серию дома, так как завершили регулярный чемпионат выше в турнирной таблице.
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