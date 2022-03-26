Широков — о СКА: чувствовалось, что можем побороться в этой серии

Форвард «Спартака» Сергей Широков подвёл итоги серии второго раунда плей-офф с петербургским СКА (1-4).
«Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь. Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.
В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив. Опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы.
Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется ещё поиграть и также получать удовольствие от хоккея», – цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.
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