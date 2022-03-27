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«Даллас» проиграл «Ванкуверу», Радулов не набрал очков

«Даллас» проиграл «Ванкуверу», Радулов не набрал очков
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Со счётом 4:1 победу одержали гости.

У «Далласа» единственную шайбу забросил Якоб Петерсон. Александр Радулов провёл на площадке около 13 минут. Владислав Наместников отыграл более 11 минут, а Денис Гурьянов более 13.

В составе «Ванкувера» дубль оформил Элиас Петтерссон, а также голы на свой счёт записали Бо Хорват и Конор Гарланд. У Василия Подколзина «-1» по системе «плюс-минус».

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Анахайм Дакс» в гостях. Встреча состоится в ночь с 29 на 30 марта и начнётся в 05:00 мск. «Ванкувер» отправится в Сент-Луис, где встретится с «Сент-Луис Блюз». Игра пройдёт в ночь с 28 на 29 марта и начнётся в 02:30 мск.

А в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе «Монреаля» отличились Дэвид Савар, Коул Кофилд, Пол Байрон и Кристиан Дворак. У гостей забивали Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях. Встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта и начнётся в 02:00 мск. «Торонто» на домашнем льду примет «Флориду Пантерз». Игра пройдёт в ночь с 27 на 28 марта и начнётся в 02:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Бантинг, Марнер) – 00:36 (5x5)   1:1 Савар (Дофен, Судзуки) – 29:44 (5x5)   2:1 Кофилд (Уайдман, Судзуки) – 38:08 (5x4)   2:2 Нюландер (Таварес, Марнер) – 47:33 (5x4)   3:2 Байрон – 57:32 (5x5)   4:2 Дворак (Байрон, Савар) – 59:37 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Петерсон (Бенн) – 25:42 (5x5)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 35:25 (5x4)   1:2 Петтерссон (Экман-Ларссон) – 41:15 (5x5)   1:3 Хорват – 58:54 (en)   1:4 Миллер (Шенн, Гарланд) – 59:21 (5x5)
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