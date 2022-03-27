«Даллас» проиграл «Ванкуверу», Радулов не набрал очков

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Со счётом 4:1 победу одержали гости.



У «Далласа» единственную шайбу забросил Якоб Петерсон. Александр Радулов провёл на площадке около 13 минут. Владислав Наместников отыграл более 11 минут, а Денис Гурьянов более 13.



В составе «Ванкувера» дубль оформил Элиас Петтерссон, а также голы на свой счёт записали Бо Хорват и Конор Гарланд. У Василия Подколзина «-1» по системе «плюс-минус».



В следующем матче «Даллас» сыграет с «Анахайм Дакс» в гостях. Встреча состоится в ночь с 29 на 30 марта и начнётся в 05:00 мск. «Ванкувер» отправится в Сент-Луис, где встретится с «Сент-Луис Блюз». Игра пройдёт в ночь с 28 на 29 марта и начнётся в 02:30 мск.



А в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.



В составе «Монреаля» отличились Дэвид Савар, Коул Кофилд, Пол Байрон и Кристиан Дворак. У гостей забивали Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.



В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях. Встреча пройдёт в ночь с 27 на 28 марта и начнётся в 02:00 мск. «Торонто» на домашнем льду примет «Флориду Пантерз». Игра пройдёт в ночь с 27 на 28 марта и начнётся в 02:00 мск.