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Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 29 шайб

Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 29 шайб
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), продолжает свой путь к покорению второго места в списке лучших снайперов в истории лиги.

Благодаря голу в основное время российский форвард сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 29 шайб. Теперь на счету Александра 772 заброшенных шайбы в лиге, и он по-прежнему занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. В активе Хоу — 801, а на первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

Напомним, что на счету Овечкина уже 78 (42+36) очков в 65 матчах нынешнего сезоне при показателе полезности «+6» и 14 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ Александр провёл 1262 встречи, в которых он отметился 1398 (772+626) результативными действиями.

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