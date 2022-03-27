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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 27 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 27 марта
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Сегодня, 27 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Челябинский «Трактор» одержал победу в гостях над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:1. В составе подопечных Анвара Гатиятулина отметились Ник Бэйлен и Вячеслав Основин, у «Салавата» отличился Александр Кадейкин. «Трактор» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
27 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Бэйлен (Телегин) – 30:46 (5x5)   0:2 Основин (Пилут) – 37:19 (5x5)   1:2 Кадейкин (Науменков) – 55:59 (5x5)

В финальной серии Востока челябинский клуб сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3-2). В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший в серии ЦСКА (4-2).

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 4-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 3-2;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.

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