Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 27 марта

Сегодня, 27 марта, состоялся один матч в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Челябинский «Трактор» одержал победу в гостях над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:1. В составе подопечных Анвара Гатиятулина отметились Ник Бэйлен и Вячеслав Основин, у «Салавата» отличился Александр Кадейкин. «Трактор» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции.

В финальной серии Востока челябинский клуб сыграет с победителем серии между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (3-2). В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА.



Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший в серии ЦСКА (4-2).



Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022



Запад:



СКА — «Спартак», 4-1;

ЦСКА — «Динамо» Москва, 4-0.



Восток:



«Металлург» — «Авангард», 3-2;

«Трактор» — «Салават Юлаев», 4-2.

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