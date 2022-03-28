Гендиректор московского «Динамо»: в ближайшее время определимся, кто будет тренером

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин ответил на вопрос, будет ли продлён контракт с главным тренером Алексеем Кудашовым, соглашение с которым прошлой весной было подписано по схеме «1+1».
«Не хочу сейчас обсуждать конкретные вещи по следующему сезону. Кто будет руководить клубом, кто будет в тренерском штабе, какие игроки будут приобретены – потому что в голове ещё сидят 0-4 от ЦСКА. Необходимо хотя бы несколько дней, чтобы переварить такой результат. Главное сейчас – проанализировать ситуацию, понять её и принять такие меры, чтобы в следующем сезоне она не повторилась.
В ближайшее время руководство клуба определится с концепцией на следующий сезон, а также с важнейшим вопросом – кто будет тренировать команду. После этого генеральный менеджер совместно с тренерским штабом начнёт очень серьёзную работу по определению состава и проведению необходимой селекции на сезон-2022/2023», — сказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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