Тюркин: Ерёменко ещё не закончил свою карьеру, пока нет официальных решений

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин рассказал о решении голкипера клуба Александра Ерёменко завершить карьеру.



«Начнём с того, что Александр ещё не закончил свою карьеру. Пока у нас нет никаких официальных решений. Он великий человек и мой большой друг. Восхищаюсь этим человеком и считаю, что в нынешнем поколении он один из лучших.



Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы занимаемся увековечиванием памяти тех людей, что прославляли нашу страну и московское «Динамо». Мы сняли 25 фильмов и написали 14 книг, причём всё это было сделано за деньги, полученные от очень достойных и неравнодушных людей. Могу пообещать, что рано или поздно обязательно сниму фильм про Александра Ерёменко, потому что для меня этот человек является образцом того, как нужно относиться к своей профессии. С таким человеком готов пойти в разведку.



Что касается его эмоций в матче с ЦСКА, то могу понять чувства голкипера, когда команда безвольно проигрывает 3:6, ведя до этого со счётом 3:0. В такой ситуации не только клюшку сломаешь о ворота и заплачешь на пресс-конференции. Точно так же, когда сидел на трибуне и смотрел на это безобразие, мне тоже хотелось сломать клюшку. Но любой взрослый человек после эмоций возвращается в разумную жизнь, и вот тогда уже начинается определение того, как и с кем идти дальше. Без сомнений, бесценный опыт Александра Ерёменко ещё поможет динамовской команде в нашей борьбе за победу», — сказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.



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