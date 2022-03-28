Два очка Сергачёва помогли «Тампе» уверенно обыграть «Айлендерс»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Алекс Киллорн, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Он также отметился голевой передачей, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.
Единственную шайбу «Айлендерс» во встрече забросил Брок Нельсон.
«Тампа» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 63 матчей. «Айлендерс» — десятые на Востоке, заработав 65 баллов за 62 встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нельсон (Пелеч) – 18:14 (5x5) 1:1 Хедман (Пойнт, Василевский) – 21:10 (5x4) 1:2 Киллорн (Чирелли) – 29:47 (5x5) 1:3 Колтон (Сергачёв, Белльмар) – 49:10 (5x5) 1:4 Сергачёв (Стэмкос, Кучеров) – 56:56 (5x5)
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