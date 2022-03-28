Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Сергачёва помогли «Тампе» уверенно обыграть «Айлендерс»

Два очка Сергачёва помогли «Тампе» уверенно обыграть «Айлендерс»
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Алекс Киллорн, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Он также отметился голевой передачей, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.

Единственную шайбу «Айлендерс» во встрече забросил Брок Нельсон.

«Тампа» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 63 матчей. «Айлендерс» — десятые на Востоке, заработав 65 баллов за 62 встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нельсон (Пелеч) – 18:14 (5x5)   1:1 Хедман (Пойнт, Василевский) – 21:10 (5x4)   1:2 Киллорн (Чирелли) – 29:47 (5x5)   1:3 Колтон (Сергачёв, Белльмар) – 49:10 (5x5)   1:4 Сергачёв (Стэмкос, Кучеров) – 56:56 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022