Лафренье повторил достижение Бучневича за «Рейнджерс», набрав очки в 6-м матче кряду

20-летний канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье отметился статистическим достижением, отличившись в матче с «Баффало Сэйбрз» и продлив свою результативную серию до шести матчей.

Как отмечает NYR Stats & Info в «Твиттере», Лафренье стал лишь третьим игроком в истории клуба в XXI веке, кому удалось отметиться такой результативной серией до исполнения 22 лет. Ранее подобное достижение покорялось только Дереку Степану и Павлу Бучневичу, ныне выступающему за «Сент-Луис Блюз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Всего Лафренье провёл в нынешнем сезоне 63 матча, в которых набрал 24 (15+9) очка и заработал коэффициент полезности «0» при 35 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 120 матчей и 45 (27+18) результативных действий.