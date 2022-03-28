Лафренье повторил достижение Бучневича за «Рейнджерс», набрав очки в 6-м матче кряду

20-летний канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье отметился статистическим достижением, отличившись в матче с «Баффало Сэйбрз» и продлив свою результативную серию до шести матчей.
Как отмечает NYR Stats & Info в «Твиттере», Лафренье стал лишь третьим игроком в истории клуба в XXI веке, кому удалось отметиться такой результативной серией до исполнения 22 лет. Ранее подобное достижение покорялось только Дереку Степану и Павлу Бучневичу, ныне выступающему за «Сент-Луис Блюз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Всего Лафренье провёл в нынешнем сезоне 63 матча, в которых набрал 24 (15+9) очка и заработал коэффициент полезности «0» при 35 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 120 матчей и 45 (27+18) результативных действий.
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