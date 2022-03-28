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Гол Панарина и дубль Ватрано помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

Гол Панарина и дубль Ватрано помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» Фрэнк Ватрано оформил дубль, по одной шайбе забросили Алекси Лафренье, Артемий Панарин, и К'Андре Миллер точным броском принёс команде победу в овертайме. У «Баффало» забивали Расмус Асплунд, Уилл Батчер, Кайл Окпосо и Джефф Скиннер.

В Восточной конференции «Рейнджерс», набрав 89 очков вышел на третье место, «Баффало» с 55 баллами остаётся на 12 строчке таблицы. В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», «Баффало» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ватрано (Крайдер) – 03:59 (5x5)   2:0 Ватрано – 04:17 (5x5)   2:1 Асплунд (Самуэльссон, Миттельштадт) – 18:12 (5x5)   2:2 Батчер (Кребс, Хиностроза) – 22:06 (5x5)   2:3 Окпосо (Гиргенсонс, Далин) – 26:48 (5x5)   3:3 Лафренье (Хитил, Бродзински) – 31:46 (5x5)   4:3 Панарин (Труба, Копп) – 43:52 (5x5)   4:4 Скиннер (Далин, Миттельштадт) – 53:07 (5x4)   5:4 Миллер (Лафренье, Копп) – 62:02 (3x3)
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