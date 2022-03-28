Гол Панарина и дубль Ватрано помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» Фрэнк Ватрано оформил дубль, по одной шайбе забросили Алекси Лафренье, Артемий Панарин, и К'Андре Миллер точным броском принёс команде победу в овертайме. У «Баффало» забивали Расмус Асплунд, Уилл Батчер, Кайл Окпосо и Джефф Скиннер.

В Восточной конференции «Рейнджерс», набрав 89 очков вышел на третье место, «Баффало» с 55 баллами остаётся на 12 строчке таблицы. В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», «Баффало» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».