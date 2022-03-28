Кессел стал вторым в истории НХЛ по продолжительности «железной серии»

34-летний американский форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел в эти минуты проводит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который стал для него 965-м кряду в НХЛ.

Как отмечает пресс-служба «Аризоны» в «Твиттере», по продолжительности этой «железной серии» Кессел вышел на второе место в истории лиги, обойдя Дуга Джарвиса (964). Впереди лишь защитник «Филадельфии Флайерз» Кит Яндл.

Примечательно, что Кессел не пропускает ни одного матча с 2009 года, как и рекордсмен Яндл, на счету которого 988 встреч кряду.

Ранее в этом месяце в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел отыграл всего одну смену, после чего покинул арену и уехал в Аризону на роды супруги. 34-летний форвард появился на льду всего на 30 секунд в начале встречи ради того, чтобы продлить свою «железную» серию.