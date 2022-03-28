Дубль Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Филадельфию»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Авторами заброшенных шайб в составе «Нэшвилла» стали Люк Канин, Филип Форсберг и Таннер Жанно, Яков Тренин оформил дубль. У «Филадельфии» забивали Трэвис Санхайм, Джоэль Фараби, Макс Уиллман и Джеймс ван Римсдайк.



В Западной конференции «Нэшвилл», набрав 93 очка, поднялся на пятое место, «Филадельфия» с 53 баллами остаётся на 13 строчке на Востоке. В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Миннесотой Уайлд».