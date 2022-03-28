Дубль Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Филадельфию»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Авторами заброшенных шайб в составе «Нэшвилла» стали Люк Канин, Филип Форсберг и Таннер Жанно, Яков Тренин оформил дубль. У «Филадельфии» забивали Трэвис Санхайм, Джоэль Фараби, Макс Уиллман и Джеймс ван Римсдайк.
В Западной конференции «Нэшвилл», набрав 93 очка, поднялся на пятое место, «Филадельфия» с 53 баллами остаётся на 13 строчке на Востоке. В следующем матче «Нэшвилл» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Филадельфия» сыграет с «Миннесотой Уайлд».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Фрост) – 02:15 (5x5) 0:2 Фараби (Аткинсон, ван Римсдайк) – 17:27 (5x5) 1:2 Тренин (Йози, Жанно) – 20:41 (5x5) 1:3 Уиллман – 22:23 (5x5) 2:3 Тренин (Гранлунд, Жанно) – 27:26 (5x5) 3:3 Канин (Гранлунд) – 28:12 (5x5) 4:3 Форсберг (Каррье, Дюшейн) – 38:13 (5x5) 4:4 ван Римсдайк (Конечны, Коннотон) – 39:12 (5x5) 5:4 Жанно (Йози, Каррье) – 58:41 (5x5)
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