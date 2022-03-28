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«Миннесота» одержала победу над «Колорадо». Капризов забросил 36-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» одержала победу над «Колорадо». Капризов забросил 36-ю шайбу в сезоне
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме, благодаря чему они продлили свою серию до шести игр.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Миннесоту» отличились Кирилл Капризов и Райан Хартман, а в составе «Эвеланш» по голу на свой счёт записали Назем Кадри и Микко Рантанен. В овертайме точный бросок Кевина Фиалы в большинстве принёс «Уайлд» победу в матче.

Примечательно, что это уже вторая победа «Миннесоты» подряд в овертайме с одинаковым счётом (3:2). Прошлой ночью был обыгран «Коламбус Блю Джекетс», в той игре дублем отметился Кирилл Капризов.

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НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 38:07 (5x4)   1:1 Кадри (Комфер, Тэйвз) – 46:21 (5x5)   1:2 Рантанен (Бураковски, Кадри) – 50:03 (5x4)   2:2 Хартман (Цуккарелло, Дамба) – 54:33 (5x5)   3:2 Фиала (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 60:15 (4x3)
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