«Миннесота» одержала победу над «Колорадо». Капризов забросил 36-ю шайбу в сезоне

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме, благодаря чему они продлили свою серию до шести игр.
В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами – за «Миннесоту» отличились Кирилл Капризов и Райан Хартман, а в составе «Эвеланш» по голу на свой счёт записали Назем Кадри и Микко Рантанен. В овертайме точный бросок Кевина Фиалы в большинстве принёс «Уайлд» победу в матче.
Примечательно, что это уже вторая победа «Миннесоты» подряд в овертайме с одинаковым счётом (3:2). Прошлой ночью был обыгран «Коламбус Блю Джекетс», в той игре дублем отметился Кирилл Капризов.
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