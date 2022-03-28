Салливан – о хет-трике Малкина: Джино – один из величайших игроков всех времён

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре российского нападающего Евгения Малкина.



«Джино, на мой взгляд, один из величайших игроков всех времён. Не просто в его поколении, он один из величайших всех времён», – приводит слова Салливана The Athletic.

Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.