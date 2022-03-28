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Салливан – о хет-трике Малкина: Джино – один из величайших игроков всех времён

Салливан – о хет-трике Малкина: Джино – один из величайших игроков всех времён
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался об игре российского нападающего Евгения Малкина.

«Джино, на мой взгляд, один из величайших игроков всех времён. Не просто в его поколении, он один из величайших всех времён», – приводит слова Салливана The Athletic.

Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» (11:2) оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Теперь на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ. Всего в НХЛ на счету Евгения 970 матчей, в которых он заработал 1136 (440+696) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+67». Его 8-летний контракт с клубом на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает по окончании нынешнего сезона.

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