Вяльбе: преклоняюсь перед НХЛ, которая не выкинула ни одного российского спортсмена
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась мнением о международных структурах и отметила НХЛ, которая не выгнала ни одного российского спортсмена.
«Я преклоняюсь перед НХЛ, которая не выкинула ни одного российского спортсмена. Они независимые люди. Рада слышать, что кто-то из наших забил, Овечкин там сейчас какие-то рекорды ставит. Если бы все международные организации были такими же, было гораздо лучше», — цитирует Вяльбе Sport24.
Напомним, в текущем сезоне лучшим бомбардиром среди россиян является форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого 81 очко.
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