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Кто должен возглавить «Салават Юлаев» в следующем сезоне КХЛ?

Кто должен возглавить «Салават Юлаев» в следующем сезоне КХЛ?
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Вчера, 27 марта, челябинский «Трактор» одержал победу в гостях над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:1. Эта победа стала для «Трактора» четвёртой в серии. Таким образом, челябинцы вышли в финал Восточной конференции, а «Салават Юлаев» завершил сезон.

Напомним, 42-летний финн входит в тренерский штаб клуба с 2017 года. Главным тренером «Салавата» Лямся был назначен в 2020 году.

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Напомним, в плей-офф команду покинули несколько легионеров, в том числе и соотечественники Лямся. Ранее специалист ответил на вопрос о своём будущем в команде.

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