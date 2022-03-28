Кто должен возглавить «Салават Юлаев» в следующем сезоне КХЛ?
Поделиться
Вчера, 27 марта, челябинский «Трактор» одержал победу в гостях над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:1. Эта победа стала для «Трактора» четвёртой в серии. Таким образом, челябинцы вышли в финал Восточной конференции, а «Салават Юлаев» завершил сезон.
Напомним, 42-летний финн входит в тренерский штаб клуба с 2017 года. Главным тренером «Салавата» Лямся был назначен в 2020 году.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен возглавить «Салават Юлаев» в следующем сезоне КХЛ?»
Напомним, в плей-офф команду покинули несколько легионеров, в том числе и соотечественники Лямся. Ранее специалист ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 28 марта 2022
-
12:10
-
11:54
-
11:37
-
11:30
-
11:00
-
10:56
-
10:41
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:06
-
08:58
-
08:50
-
08:25
-
08:17
-
08:02
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:21
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15
-
03:13
-
03:05
-
02:54
Партнерский контент