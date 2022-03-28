Венер Сафин: «Салавату» не хватило мастерства, а Панину голову надо включать

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поделился мнением о вылете «Салавата» из Кубка Гагарина на стадии полуфинала Восточной конференции.



«Салавату» не хватило мастерства, наверное. Много не забили в большинстве. В шестом матче в третьем периоде три раза подряд играли в большинстве, соперник явно поднаелся. Были броски, давили, но не забили. Вилл, конечно, хорошо сыграл у «Трактора», чудеса вытворял, защитники пластались. Надо было забивать, тогда бы шанс был. Если бы не глупая ошибка на выходе из зоны у «Трактора» в концовке встречи, то в матче вообще не было бы интриги.



Ладно третий период, в котором уфимцы перебросали соперника, поджали его, но второй период проиграли и по броскам, и по счёту. Дисквалификация Панина? Любому хоккеисту нельзя так играть, а капитану тем более. Это же не первый грязный силовой приём Панина. Где-то у него получается чисто, а где-то вот так. Вроде хитуешь, но чуть локоток повыше поднял – сразу всё. Он давно под контролем у судей, голову надо включать.



Выделю у «Салавата» Кадейкина, он хорошо выглядел. Тихонов с Кулёминым старались, на пятаке закрывали вратаря, но надо ещё забивать и доезжать до ворот. Уфимская молодёжь – просто красавцы. Светлое пятно в будущем «Салавата». Главный тренер Томи Лямся – молодец, его поступок достоин уважения, как человек он поступил порядочно и остался с командой, а не уехал, как остальные легионеры», – сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.