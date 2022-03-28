Прошкин: Цулыгин и Козлов — достойные кандидаты на пост главного тренера, если Лямся уйдёт

Бывший защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин назвал достойных кандидатов на пост главного тренера команды.
«От Шмелёва и Кулёмина ждали большего? В плей-офф всегда тяжело забивать голы. Молодые ребята молодцы, что помогли. С «Трактором» был виден задор, эмоции, боролись. Но потом пошли ненужные удаления и в четвёртом, и в пятом матчах. Но за вчерашний третий период просто респект за то, что они сделали с «Трактором». Если бы не вратарь, сейчас бы серия переезжала в Челябинск. Не увидел, что Кадейкин в плей-офф был лидером, он больше играл в какую-то свою игру. Он ключевой игрок, но в плей-офф не полностью показал то, что должен был.
Кто может заменить Лямся? И Виктор Козлов, и Николай Цулыгин – достойные кандидаты, можно сказать, оба – местные. Козлов уже был главным тренером в «Металлурге», Цулыгин – в Уфе. Тем более они работали с Лямся какое-то время, понимают, как он работал с молодёжью. Эти два тренера могут возглавить команду, если уйдёт Лямся», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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- 28 марта 2022
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