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«Сиэтл» в гостях разгромил «Лос-Анджелес»

«Сиэтл» в гостях разгромил «Лос-Анджелес»
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В эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

Уже на 14-й секунде матча гости открыли счёт – забил Александер Веннберг. На 6-й минуте матча счёт сравнял Артур Калиев. На 9-й минуте гости вышли вперёд после гола Адама Ларссона. На 34-й минуте упрочил преимущество гостей Виктор Раск.

На 48-й минуте забил Джордан Эберле. Не прошло и минуты, как за гостей забил и Джаред Макканн. Точку же в матче поставил Даниэль Спронг на 53-й минуте.

Это третья победа «Сиэтла» за последние пять матчей. В прошлом матче соперникам из Лос-Анджелеса они уступили со счётом 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 6
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Донато, Данн) – 00:14 (5x5)   1:1 Калиев (Кемпе, Арвидссон) – 05:23 (5x4)   1:2 Ларссон (Данн) – 08:24 (5x5)   1:3 Раск (Гурд, Кульман) – 33:55 (5x5)   1:4 Эберле – 47:05 (5x5)   1:5 Макканн (Гики, Олексяк) – 47:34 (5x5)   1:6 Спронг (Шихан, Донской) – 52:13 (5x5)
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