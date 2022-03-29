«Сиэтл» в гостях разгромил «Лос-Анджелес»

В эти минуты в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.



Уже на 14-й секунде матча гости открыли счёт – забил Александер Веннберг. На 6-й минуте матча счёт сравнял Артур Калиев. На 9-й минуте гости вышли вперёд после гола Адама Ларссона. На 34-й минуте упрочил преимущество гостей Виктор Раск.



На 48-й минуте забил Джордан Эберле. Не прошло и минуты, как за гостей забил и Джаред Макканн. Точку же в матче поставил Даниэль Спронг на 53-й минуте.

Это третья победа «Сиэтла» за последние пять матчей. В прошлом матче соперникам из Лос-Анджелеса они уступили со счётом 2:4.