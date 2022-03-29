Емелин: «Авангард» ничего особо не менял после 3 неудачных матчей. Добавили в реализации

Капитан и защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (5:1, 3-3 в серии).



«Считаю, что провели отличную игру. Было много хороших моментов, которые, считаю, нужно сохранить и перенести на следующую игру. После трёх неудачных матчей ничего особо не меняли. Считаю, просто добавили в желании и реализации моментов.



За счёт чего прорвало в большинстве? Стали больше идти на ворота, больше бросать и закрывать вратаря. Поэтому и смогли забить несколько голов. Забросив вторую шайбу, эмоционально её отметил? Надо было завести немного команду, чтобы придать эмоций, драйва, поэтому так получилось», — цитирует Емелина официальный сайт клуба.