Емелин: «Авангард» ничего особо не менял после 3 неудачных матчей. Добавили в реализации
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Капитан и защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (5:1, 3-3 в серии).
«Считаю, что провели отличную игру. Было много хороших моментов, которые, считаю, нужно сохранить и перенести на следующую игру. После трёх неудачных матчей ничего особо не меняли. Считаю, просто добавили в желании и реализации моментов.
За счёт чего прорвало в большинстве? Стали больше идти на ворота, больше бросать и закрывать вратаря. Поэтому и смогли забить несколько голов. Забросив вторую шайбу, эмоционально её отметил? Надо было завести немного команду, чтобы придать эмоций, драйва, поэтому так получилось», — цитирует Емелина официальный сайт клуба.
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