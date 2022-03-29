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Плющев: «Магнитка» играла аморфно. Рассчитывала, что шайба сама залетит в ворота?

Плющев: «Магнитка» играла аморфно. Рассчитывала, что шайба сама залетит в ворота?
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру «Авангарда» и «Металлурга» в шестом матче плей-офф Кубка Гагарина — 2022 (5:1).

«Откуда силы у «Авангарда? Команды идут в игровом режиме, есть методики по восстановлению. Хартли умеет восстанавливать команду и давать нагрузки, которые помогают игрокам быстро восстановиться и подходить в оптимальной форме к матчам. Поработала медицина, восстановительные процедуры. Главное с этим не перегибать, потому что иногда команды после сильного восстановления выходят вообще никакие. Здесь и с психологией всё в порядке.

«Авангард» выглядел убедительнее в шестом матче. Трудно сказать, почему «Магнитка» так аморфно играла, команда сразу же приняла какой-то оборонительный характер. Рассчитывали, что шайба сама залетит в ворота «Авангарда»? Так не бывает», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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