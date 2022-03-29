Грицюк: отступать в шестом матче было некуда, «Авангард» сработал как моторчик

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (5:1).



«Поговорили с ребятами, с тренерским штабом. Отдельно ребятами собрались, переговорили, что нам не хватало, где мы неправильно играли. Сегодня вышли собранными, потому что отступать уже было некуда, и я доволен, как сработала наша команда – как моторчик, все друг за друга, поддерживали, смены короткие. Благодаря этому нам и получилось выиграть.



Был настроен на хет-трик? Не знаю. Уже несколько дублей в сезоне делал и не было такого, чтобы прямо хотелось забить хет-трик. Мы вели в счёте, и я понимал, что главное – сыграть правильно: лучше не дать забить, чем рискнуть и попробовать убежать. Там был один момент – когда Емелин мне отдавал в третьем периоде, прямо в пустые ворота. Я, наверное, тогда во время броска подумал заранее, что забью, а когда бросил, то понял, что не там стою и не попал в ворота. Но я доволен, что мы сегодня выиграли, мы вернулись в серию, и самый главный матч будет через день.



Мы выступили только два первых матча успешно в Магнитогорске, потом проиграли. Игры плей-офф – тут никто не знает, как будет развиваться игра. Наверное, во втором периоде, мы разбирали, пропустили много голов из-за плохих смен. Я думаю, что нам надо будет делать акцент на хорошие смены, быстрый темп игры и придерживаться своей тактики», — цитирует Грицюка официальный сайт «Авангарда».