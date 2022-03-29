Вайсфельд: если бы у «Трактора» были Макдэвид и Кучеров, они в такой же хоккей бы играли?

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал игру челябинского «Трактора» в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.



«Думаю, что для нынешнего состава и тренерского штаба «Трактора» выход в финал конференции — абсолютно нормальный результат. Они, безусловно, могут добиться большего. У них не зрелищный хоккей, но самое главное — это результат. Не важно, во что они играют. В своё время все ненавидели «Ладу», но болельщики Тольятти были без ума от той команды, потому что она выигрывала и приносила радость.



Единственное, у меня постоянно в голове вопрос: если бы у Гатиятулина был в составе Макдэвид, Стэмкос, Кучеров, он всё равно бы в такой хоккей играл? При этом рассчитывать с такой тактикой на Кубок Гагарина «Трактору», конечно, можно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.



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