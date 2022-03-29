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«Считаю, что это низкий поступок». Кэмпфер — об угрозах со стороны Хартли в серии плей-офф

«Считаю, что это низкий поступок». Кэмпфер — об угрозах со стороны Хартли в серии плей-офф
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Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал конфликте с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 (4-2).

«Хартли кричал на Кирилла Петрова, получившего травму. Я сказал ему перестать орать на нашего игрока, а когда подъехал к скамейке, Боб сказал: «Ты не такой уж крутой, у меня есть парни на скамейке, которые будут за тобой охотиться». Я как-то улыбнулся и уехал. Потом рассказал об этом прессе после матча, а Хартли назвал меня лжецом. Хотя у нас есть видеодоказательства, что на самом деле говорил Боб.

Я считаю, это низкий поступок, мне всё равно, тактика такая или ещё что-то. Говорить игроку, что за ним будут охотиться – это низко», – сказал Кэмпфер в сериале «Живём хокеем», который выходит на официальном YouTube-канале «Ак Барса».

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