Тренера павлодарского «Иртыша», избившего 12-летнего игрока, оштрафовали на 45 тыс. тенге

Тренера павлодарского «Иртыша» оштрафовали за избиение подростка, сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-релиз судебного ведомства.



В специализированном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрено дело в отношении Вячеслава Писегова по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Суд установил, что 11 марта этого года в раздевалке в здании ледового дворца в Актобе тренер ударил 12-летнего ребёнка, что квалифицируется, согласно судебной медицинской экспертизе, как лёгкий вред здоровью.



В суде Писегов вину не признал и пояснил, что просто высказался в грубой форме. Согласно постановлению суда вина правонарушителя доказывается судебной медицинской экспертизой, протоколом об административном правонарушении и показаниями свидетелей.



«Суд признал его виновным по части 1 статьи 73-1 кодекса об административных правонарушениях РК и назначил взыскание виде штрафа в размере 45 945 тенге (8349 рублей). Постановление суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.