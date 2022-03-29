Стало известно, сколько составит потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне

Известный североамериканский инсайдер и журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» рассказал о новом потолке заработных плат в Национальной хоккейной лиге на следующий сезон.

«НХЛ официально сообщила генеральным менеджерам клубов, что в следующем сезоне потолок зарплат будет увеличен на $ 1 млн в сравнении с текущем и составит $ 82,5 млн», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, согласно которой генеральные менеджеры НХЛ хотели обсудить вопрос о действии потолка зарплат в плей-офф Кубка Стэнли. Поводом для этого стал тот факт, что в прошлом сезоне Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» провёл весь регулярный чемпионат сезона-2020/2021 в списке травмированных, выбыв на долгий срок из-за травмы бедра, а затем вернулся на первую игру плей-офф. «Тампа» выиграла Кубок Стэнли.

Напомним, поместив Кучерова в список игроков, травмированных на долгий срок, «молнии» получили право превысить потолок зарплат на сумму кэпхита игрока ($ 9,5 млн).