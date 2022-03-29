Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал отмену гола Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал отменённый гол капитана команды Александра Овечкина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:6). Судьи рассмотрели нарушение правил со стороны другого нападающего «столичных» — Ти Джея Оши — за несколько секунд до взятия ворот россиянином.
«Было бы неплохо согласиться с арбитрами. Но не могу согласиться с этим удалением», — приводит слова Лавиолетта The Washington Post.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.
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