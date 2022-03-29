На Кубке мира — 2024 сыграют только национальные сборные

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли рассказал, что на Кубок мира, который планируется провести в 2024 году, будут приглашены только национальные сборные, сообщает североамериканский журналист и инсайдер Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что лига не планирует создавать специальные команды наподобие сборной Северной Америки (игроки до 23 лет) или сборной Европы, которая выступала на прошлом Кубке мира.



Ранее двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов сообщил, что НХЛ рассчитывает провести Кубок мира в феврале 2024 года в Италии.



Напомним, последний раз Кубок мира прошёл в Торонто в сентябре 2016 года. Тогда Канада в полуфинале обыграла сборную России, а в финале — команду Европы.