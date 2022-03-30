Гавриков забил Варламову в матче НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственный на данный момент шайбу за «Коламбус» забросил российский защитник Владислав Гавриков, которому удалось пробить соотечественника Семёна Варламова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Гаврикова этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 24 результативные передачи в 65 играх. Всего за карьеру в НХЛ Гавриков принял участие в 189 играх, в которых забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.