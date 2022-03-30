«Тампа» в овертайме обыграла «Каролину», у Никиты Кучерова три результативные передачи
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Тампы» забивали Алекс Киллорн, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский сделал 16 сейвов.
В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Стаал, Коул) – 07:59 (5x5) 1:1 Киллорн (Кучеров, Пойнт) – 20:52 (5x4) 1:2 Джарвис (Терявяйнен) – 28:41 (5x5) 2:2 Хедман (Стэмкос, Чирелли) – 29:43 (4x4) 2:3 Ахо (Деанджело, Джарвис) – 36:47 (5x5) 3:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 46:02 (5x4) 4:3 Стэмкос (Кучеров, Чирелли) – 60:52 (4x3)
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