«Тампа» в овертайме обыграла «Каролину», у Никиты Кучерова три результативные передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» забивали Алекс Киллорн, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский сделал 16 сейвов.

В составе «Каролины» отличились Нино Нидеррайтер, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».