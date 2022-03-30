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Панарин во второй раз в карьере сделал 60 результативных передач за сезон

Панарин во второй раз в карьере сделал 60 результативных передач за сезон
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), благодаря чему в его активе стало
60 ассистов в текущем сезоне.

Форвард во второй раз в карьере смог достичь этой отметки за один сезон в НХЛ. Впервые Панарин оформил 60 передач за сезон в составе «Рейнджерс» в сезоне-2019/2020.

Отметим, что рекорд по количеству таких сезонов в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Литчу, у которого три таких сезона.

Всего на счету Панарина 77 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ – россиянин также забросил 17 шайб.

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