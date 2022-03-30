Гонка снайперов НХЛ: Кирилл Капризов забил и обошёл Коннора Макдэвида

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу.

Она стала для форварда 37-й в 64 встречах текущего сезона. Благодаря этому Капризов поднялся на девятое место в списке лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, обойдя капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на счету которого 36 голов в 66 матчах, и сравнявшись с форвардом «Нэшвилл Предаторз» Филипом Форсбергом — у него 37 заброшенных шайб после 54 матчей. Лидирует в гонке снайперов нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забивший 49 голов в 61 встрече.

Напомним, в ночь с 29 на 30 марта закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Для россиянина гол в этом матче стал 37-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 64 встречах.



Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 118 матчах, в которых записал в свой актив 64 гола и сделал 69 результативных передач при коэффициенте полезности «+29».