Zone Coverage — о Капризове: можем ли мы говорить о нём как о суперзвезде здесь и сейчас?

Журналист Zone Coverage Маркус Уоррингтон поделился мнением о статусе российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Справедливо будет сказать, что Капризов начинал свою карьеру в НХЛ, уже находясь в статусе будущей суперзвезды. Но достаточно ли он сделал, чтобы уже к этому моменту утвердиться в качестве одного из лучших игроков в лиге? Можем ли мы говорить о нём как о суперзвезде здесь и сейчас?



Капризов сыграл всего 120 матчей. У него впереди ещё несколько недель до завершения первого полноценного сезона НХЛ. Сколько нужно времени, чтобы получить достаточно большую выборку матчей и делать подобные выводы? Добавьте к этому субъективный характер понятия «суперзвезда», и вы получите дискуссию с несколькими весомыми аргументами с обеих сторон.



Лучший способ для игрока развеять все сомнения относительно своего статуса — это проявить себя в самые ответственные моменты. Именно так просто классные игроки становятся великими, зарабатываются такие эпитеты, как «выдающийся» и «легендарный». Именно так перспективные звёзды становятся суперзвёздами. И у Капризова будет возможность испытать себя и постараться использовать такие моменты этой весной.



Капризов не был великолепен в своей единственной НХЛовской серии плей-офф. Справедливости ради надо отметить, что тогда он и его команда играли против Флёри, тогда ещё выступавшего за «Вегас» и завоевавшего по итогам сезона «Везина Трофи». Но сильнейшие хоккеисты находят способы забрасывать шайбы даже лучшим вратарям. Чтобы по-настоящему утвердиться в роли суперзвезды НХЛ, Кириллу придётся значительно превзойти свои прошлогодние показатели в плей-офф. Тогда, в растянувшейся на семь матчей серии первого раунда, он набрал всего три очка.



Часто говорят, что регулярные чемпионаты выигрываются за счёт глубины состава — и это абсолютно верно. Для того чтобы выйти в плей-офф Кубка Стэнли, вам нужен вклад всех линий и каждого игрока. Но вам также нужны ваши лидеры, чтобы тащить за собой команду в самые ответственные моменты. И Капризов может подойти к главным матчам, сохранив тот темп, который он набрал в текущем сезоне, и сделать именно это.



И если ему это удастся, то наконец-то можно будет с уверенностью сказать: у «Уайлд» появилась долгожданная суперзвезда», — приводит слова Уоррингтона Zone Coverage.