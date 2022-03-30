Боб Хартли ответил на вопрос о своём будущем в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:4, 3-4) и вылета из розыгрыша Кубка Гагарина ответил на вопрос о своём будущем в омском клубе.

«Моё будущее в «Авангарде»? Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы обсуждать мою личную ситуацию. Мы только что проиграли как команда и сейчас возвращаемся в Балашиху, где всё обсудим. Поживём — увидим», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.