Хартли: проиграв в седьмом матче, не нужно тыкать в игроков пальцами. Горжусь «Авангардом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:4, 3-4) и вылет из розыгрыша Кубка Гагарина.



«Поздравляю Магнитогорск с победой, они сегодня себя здорово показали, классно начали. Мы пропустили две шайбы в первом периоде, и это отобрало у нас много энергии. Мы не опустили рук, но соперник здорово оборонялся. В Магнитогорск всегда приятно приезжать, отличная атмосфера, и это помогло сегодня «Металлургу». Я очень горжусь своими ребятами, они боролись до последнего, и с огромным уважением отношусь к той работе, которую проделала моя команда.



Сегодня проблема не в каком-то конкретном звене, ведь мы не забили ни одной шайбы. Не скажу, что мы плохо играли, просто соперник был быстрее, настойчивее. После поражения в седьмом матче не стоит тыкать в игроков пальцем и говорить, что кто-то что-то сделал не так. Я повторю, что я очень горд, как моя команда выкладывалась», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.