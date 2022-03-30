Хартли: не уверен, что «Авангард» забил бы хоть один гол, даже если бы матч шёл 6 периодов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:4, 3-4) и вылет из розыгрыша Кубка Гагарина.



«Я говорил, что наши финские защитники были вынуждены принять такое решение. Мы его уважаем, мы помним всё, что они для нас сделали. Но мы относились к этой ситуации так, как будто Покка и Каски получили травмы, вот и всё. В третьем матче с Казанью мы потеряли Готовца, затем ещё и Чистякова. Они рвались в бой, и я благодарен им за это. В то же время я не могу не отметить наших оставшихся защитников, которые с полным пониманием отнеслись к ситуации, приняли этот вызов. Я им очень благодарен за это.



Никогда не был свидетелем такой удивительной серии, при этом не могу сказать, что хоккей был высокого уровня. Хотя зрителям, конечно, нравилось, когда много голов. Почему командам не удавалось отыгрываться в ходе матчей? Очень хороший вопрос, если бы я знал на него ответ. Сегодня мы пробовали всё, чтобы отыграться, снимали вратаря, однако не уверен, что если бы игра продолжалась даже шесть периодов, то мы бы смогли забросить хоть одну шайбу», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.