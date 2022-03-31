Георгиев — о победе: не лучшая игра в моём исполнении. Меня выручили игроки «Рейнджерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ). В этом матче российский вратарь отразил только 22 броска из 26, а в ходе встречи «синерубашечникам» трижды приходилось отыгрываться.
«Сегодня ребята провели очень хороший матч и выручили меня. Это была не лучшая игра в моём исполнении, но они продолжали забивать каждый раз, когда другая команда вырывалась вперёд», — приводит слова Георгиева журналист Винс Меркольяно.
В нынешнем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 11 побед, пропуская 3,11 шайбы в среднем за игру и отражая 89,2% бросков. Однажды Александр оставил ворота в неприкосновенности.
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