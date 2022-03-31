«Сент-Луис» третий раз в сезоне обыграл «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в Канаде на стадионе «Роджерс-Арена» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу одержала гостевая команда со счётом 4:3.
Первую шайбу забросил нападающий «Кэнакс» Алекс Чиассон. Затем Ник Ледди сравнял счёт. Вскоре Элиас Петтерссон снова вывел хозяев вперёд. Роберт Томас, Райан О'Райлли и Натан Уокер сделали счёт 4:2 в пользу гостей. Последнюю шайбу забросил игрок хозяев Петтерссон, который оформил дубль. Примечательно, что эта победа «Блюз» над «Кэнакс» стала третьей в трёх матчах этого сезона. Ранее они побеждали 24 января 3:1 и 29 марта 4:1.
В параллельном матче дебютант НХЛ «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась сухой победой хозяев 3:0.
Голы забили Ши Теодор, Майкл Амадио и Джонатан Маршессо. «Голден Найтс» также выиграл все три очные встречи над «Сиэтлом». 13 октября была победа со счётом 4:3 и 10 ноября 4:2.
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