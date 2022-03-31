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«Сент-Луис» третий раз в сезоне обыграл «Ванкувер»

«Сент-Луис» третий раз в сезоне обыграл «Ванкувер»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в Канаде на стадионе «Роджерс-Арена» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу одержала гостевая команда со счётом 4:3.

Первую шайбу забросил нападающий «Кэнакс» Алекс Чиассон. Затем Ник Ледди сравнял счёт. Вскоре Элиас Петтерссон снова вывел хозяев вперёд. Роберт Томас, Райан О'Райлли и Натан Уокер сделали счёт 4:2 в пользу гостей. Последнюю шайбу забросил игрок хозяев Петтерссон, который оформил дубль. Примечательно, что эта победа «Блюз» над «Кэнакс» стала третьей в трёх матчах этого сезона. Ранее они побеждали 24 января 3:1 и 29 марта 4:1.

В параллельном матче дебютант НХЛ «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась сухой победой хозяев 3:0.

Голы забили Ши Теодор, Майкл Амадио и Джонатан Маршессо. «Голден Найтс» также выиграл все три очные встречи над «Сиэтлом». 13 октября была победа со счётом 4:3 и 10 ноября 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Чиассон (Ричардсон, Экман-Ларссон) – 20:31 (5x5)   1:1 Ледди (О'Райлли, Перрон) – 27:26 (5x5)   2:1 Петтерссон (Петан) – 32:42 (5x5)   2:2 Томас (Саад) – 35:29 (4x5)   2:3 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 37:16 (5x4)   2:4 Уокер (Макикерн, Фолк) – 49:29 (5x5)   3:4 Петтерссон (Гарланд, Миллер) – 55:11 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Рённбьерг) – 27:38 (5x5)   0:2 Амадио (Карлссон, Маршессо) – 47:03 (5x5)   0:3 Маршессо – 59:33 (en)
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