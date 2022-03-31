Панарин вышел на четвёртое место по передачам среди вингеров НХЛ за первые 7 сезонов

Российский вингер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» и тем самым поднялся на четвёртое место среди лучших ассистентов НХЛ среди вингеров за первые семь сезонов в лиге.
В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.
Панарин отдал голевую передачу на Криса Крайдера, который перевёл матч в овертайм. А в дополнительное время Артемий помог пасом другому своему партнёру – Эндрю Коппу.
Таким образом, у российского игрока на данный момент 370 ассистов в общем рейтинге. Выше него находятся только Ги Лайфлёр (384), Майк Босси (385) и Яри Курри (398).
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