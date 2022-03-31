Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» россиянин забил гол и отдал две результативных передачи: в середине встречи, на 12-й минуте второго периода, ему удалось отличиться и сравнять счёт. После Панарин отдал голевую передачу на Криса Крайдера, который перевёл матч в овертайм. А в дополнительное время Панарин помог пасом другому своему партнёру – Эндрю Коппу.



Для Панарина это результативное действие стало 80-м (18+62) в 63-й игре нынешнего сезона при показателе полезности «+10» и 16 минутах штрафного времени.



Первой звездой дня стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз», а также забил в серии буллитов. Коннор стал первым в сезоне, кому удалось достичь отметки в 100 очков.

Третьей звездой дня стал вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон, оформивший шат-аут в матче с «Сиэтл Кракен» – отразил все 22 броска по его воротам.

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